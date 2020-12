'Het worden zware kerstdagen voor de ouderen in de verzorgingshuizen'

Conny Helder: 'Het is toch echt anders dan andere jaren.' vergroot

Met de kerst in zicht bereiden ze zich in de Brabantse verzorgingshuizen voor op zware dagen. Ook Conny Helder, hét gezicht van de ouderenzorg in tijden van corona, ziet weinig lichtpuntjes. Als bestuurder van zorgorganisatie Tante Louise in Bergen op Zoom en van brancheorganisatie ActiZ ziet ze hoe zwaar de ouderen het hebben. "Het zijn trieste dagen, alhoewel we ons best doen het toch zo leuk mogelijk te maken voor de bewoners. Maar het is toch echt anders dan andere jaren."

De Bossche zei zondag in het tv-programma Kraak dat het moeilijke kerstdagen worden voor onze ouderen in de verzorgingshuizen. "Wat natuurlijk super zwaar is, is het feit dat we niet kunnen versoepelen met de maatregelen. Normaal gesproken kun je als bewoner opgehaald worden en ga je een dagje naar huis of je familie."

Maar in de strijd tegen het coronavirus gelden er momenteel volop beperkende maatregelen in de verpleeg- en verzorgingshuizen. "Opa en oma meenemen tijdens de kerstdagen, het kan wel, maar het wordt ontmoedigd", vertelt Helder. "Als mensen erop staan, mogen ze mee naar de familie, maar dat betekent wel dat ze daarna een periode in quarantaine moeten op de kamer."

"En ook alle leuke activiteiten die we normaal gesproken hebben, zoals een mooi aangekleed kerstdiner met elkaar, dat is allemaal een stuk soberder. Het zijn trieste dagen, alhoewel we ons best doen het toch zo leuk mogelijk te maken. Maar het is toch echt anders dan andere jaren."

"Het lijkt wel alsof we in de zorg allerlei marathons achter elkaar lopen met het tempo van een sprint."

Volgens Helder is het einde van de crisis nog niet in zicht. "Het lijkt wel alsof we in de zorg allerlei marathons achter elkaar lopen met het tempo van een sprint. En dat is nog niet afgelopen, want we gaan nu natuurlijk de vaccinatieperiode in. Gelukkig, maar ook dat vraagt om heel veel voorbereiding en ondertussen is de tweede golf nog niet uitgedoofd. Die gaat nog volop door. Mensen zitten vaak in de laatste fase van hun leven. Er is een roep om veiligheid maar ook om welzijn. Precies die balans bedienen, dat proberen we te doen."

"We zien dat in twee dagen tijd de helft van de bewoners besmet raakt."

De vijf weken in lockdown, daar heeft Helder begrip voor. "Het is echt nodig, omdat je ziet dat het aantal besmettingen blijft toenemen. In de verpleeg- en verzorgingshuizen waart het coronavirus ook nog steeds rond. En dat kan desastreuze gevolgen hebben."

"Bij woonzorgcentrum het Nieuwe ABG in Bergen op Zoom hebben we net een hele grote uitbraak meegemaakt, waarbij in twee dagen tijd de helft van de bewoners besmet is geraakt. 29 bewoners van het verpleeghuis in Bergen op Zoom zijn overleden aan het coronavirus."

Dat alle verpleeghuizen in Nederland de deuren weer gaan sluiten, dat zie de bestuurder niet meer gebeuren. "Zo rigoreus als afgelopen voorjaar, dat is niet meer aan de orde. Wel is er maatwerk, waarbij onderling wordt besloten om een verzorgingshuis even dicht te gooien. Maar de meeste huizen kunnen openblijven. En dat kan ook, omdat we inmiddels kunnen testen en volop beschermende middelen hebben."

Het vaccineren komt eraan, voor de zorgmedewerkers en bewoners. Brabant, Rotterdam en Utrecht zijn aangewezen als startregio's. 18 januari is West-Brabant aan de beurt.

