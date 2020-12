Arjan van der Giessen is diep onder de indruk van Michael van Gerwen, maar heeft ook zorgen over WK

"Als hij dit kan vasthouden, zie ik Michael van Gerwen echt in de finale van dit WK darts komen." Dartsverslaggever Arjan van der Giessen uit Empel is onder de indruk van de manier waarop Van Gerwen zijn eerste duel tijdens het 'corona-WK' zaterdag won. Maar hij heeft ook zorgen.

"Michael heeft het meest indruk gemaakt van iedereen tot nu toe", vertelde Van der Giessen zondagmiddag in De Zuidtribune op Omroep Brabant radio. "Hij haalde het hoogste gemiddelde van iedereen hier in Londen tot nu toe: bijna 109 met drie pijlen. Zo won hij met 3-1 van de Schot Ryan Murray. Echt fantastisch, dit was de beste wedstrijd die ik van Michael heb gezien dit jaar."

The Grinch

Ook de Belg Kim Huybrechts imponeerde hem. "Die speelde tegen een totaal onbekende Chinees die er niet veel van kan, maar ook hij had een paar goede finishes, goede scores en hij haalde een gemiddelde van 104 met drie pijlen." Andere darters die hij goed in de gaten blijft houden de komende dagen zijn Daryl Gurney, regerend wereldkampioen Peter Wright - die tijdens dit WK opkwam als de knalgroene sprookjesfiguur The Grinch - en de Welshman Gerwyn Price.