Mathieu van der Poel ploetert zich naar zege in zware Citadelcross

Mathieu van der Poel heeft zondag op het tandvlees de zware Citadelcross gewonnen. De wereldkampioen reed op de Citadel van Namen rondenlang achter de Britse sensatie Tom Pidcock aan, maar wist er in de laatste ronde een ultieme demarrage uit te persen die hem naar de zege voerde in een spectaculair moddergevecht.

Het was ook de eerste cross van deze winter waarin Van der Poel het opnam tegen zijn Belgische aartsrivaal Wout van Aert. De kersverse sportman van België streed de hele cross praktisch aan de zijde van Van der Poel, maar ook hij moest de Nederlander in de laatste ronde laten gaan. Op de streep was het verschil drie seconden.