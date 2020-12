PI Vught werkte mee aan financiering van terroristen: verdachte kocht hagelslag en sigaretten

De PI in Vught. (Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen) vergroot

Via de bankrekening van de PI in Vught is geld verstrekt aan gedetineerden die op de sanctielijst terrorisme stonden. Geld overmaken aan personen op de sanctielijst is strafbaar. De gevangenis wordt daarom verdacht van het financieren van terrorisme. Het OM onderzoekt de zaak.

De zaak kwam eerder deze maand aan het licht tijdens een zitting van het gerechtshof in Den Haag, zo schrijft de Volkskrant.

Hagelslag en sigaretten

Een 43-jarige vrouw uit Alphen aan de Rijn stond voor de rechter omdat ze in 2017 meerdere keren 100 euro overmaakte, via een rekening van de PI in Vught, aan haar echtgenoot, terrorismeverdachte Mohamed D.

Van het geld kocht haar man in in de gevangeniswinkel onder meer sigaretten en hagelslag. Haar man zat toentertijd vast op de terroristenafdeling in Vught. Hij zou zich in Syrië hebben aangesloten bij IS en werd later tot drie jaar cel veroordeeld.

Rekeningen bevriezen

Mohamed D. stond op de sanctielijst terrorisme: een lijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken waarop personen en organisaties staan die volgens justitie betrokken zijn bij terrorisme. Door hun bankrekeningen te bevriezen wil de overheid het moeilijker maken om terroristische activiteiten voort te zetten.

Via de bankrekening van de PI werd niet alleen geld van familieleden doorgegeven, ook werden soms gevangenen - die op de sanctielijst stonden - ook betaald voor hun werkzaamheden in de inrichting.

