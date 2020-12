Michael van Gerwen halsoverkop terug naar WK darts vanwege nieuwe coronavariant

Michael van Gerwen vergroot

Michael van Gerwen is zondagavond veilig teruggekeerd in het spelershotel van het WK darts in Londen. De nummer één van de wereld wilde na zijn overwinning op zaterdagavond bij zijn familie in Nederland zijn tot aan tweede kerstdag. Vanwege de verscherpte maatregelen door de nieuwe coronavariant in het Verenigd Koninkrijk moest de 31-jarige Vlijmenaar zijn plannen echter snel wijzigen.

ANP Geschreven door

"Oké, ik breng de kerst dus door in Londen", liet Van Gerwen zondagavond via social media weten. "De nieuwe regelgeving maakt het simpel voor mij. Het is zwaar om mijn familie te verlaten, maar ze begrijpen het en steunen mijn beslissing. Het WK is heel belangrijk voor de spelers, voor de organisatie, voor de tv-stations en voor de fans."

Wachten op privacy instellingen...

Volgende partij na Kerstmis

De volgende partij van Van Gerwen bij het WK staat pas na Kerstmis op het programma. Daardoor dacht hij nog een weekje bij zijn gezin, met vrouw en twee kleine kinderen te kunnen doorbrengen. Enkele uren nadat hij zondag thuis was gekomen moest hij echter halsoverkop weer vertrekken om nog net in Londen te kunnen terugkeren. Door de extra reisbeperkingen vreesde de drievoudige wereldkampioen even de rest van het WK te moeten missen.

Ook landgenoot en Van Gerwens goede vriend Vincent van der Voort zag zijn terugreis naar Nederland tot zijn spijt gecanceld worden. "Acht dagen in dit hotel is niet ideaal," verzucht hij, "maar je moet er het beste van maken. Dit is tenslotte het WK."

Wachten op privacy instellingen...

'Naar huis op eigen risico'

De organisatie van het WK heeft inmiddels alle darters 'ten zeerste aangeraden' tijdens de vrije kerstdagen in het spelershotel te blijven. "Het lijkt erop dat de meesten ons advies volgen", laat algemeen directeur van de PDC Matthew Porter weten. Als de darters toch beslissen om naar huis te gaan, dan doen ze dat volgens Porter 'op eigen risico'.

Voor darters uit een groot aantal landen is het al niet meer mogelijk voor Kerstmis naar huis af te reizen nu er met name op het Europese vasteland reisbeperkingen zijn ingesteld.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.