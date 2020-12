Nieuw coronavirus: bedrijven halen transporten naar Engeland terug

Jan de Rijk Logistics in Roosendaal (foto: Raoul Cartens) vergroot

Jan de Rijk Logistics in Roosendaal rijdt vijftig tot zestig keer per dag naar Engeland. Normaal gesproken, maar nu even niet. Na de ontdekking van een agressievere COVID-19-mutatie is het Verenigd Koninkrijk (VK) afgesloten van de buitenwereld. Daardoor kampen transporten van en naar Engeland met forse vertragingen. “Dit is een drama”, vertelt topman Fred Westdijk.

Arena Freight in Etten-Leur zit in hetzelfde schuitje. Beide bedrijven hebben al vrachten teruggeroepen en willen geen risico nemen met hun personeel.

Bij beide bedrijven staat de telefoon roodgloeiend sinds zondag de eerste berichten naar buiten kwamen over het nieuwe, zeer besmettelijke coronavirus. Diverse landen hebben het personenverkeer met het VK al stilgelegd. Maar ook het goederenvervoer wordt ernstig getroffen.

Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) raadt transporten naar Groot-Brittannië tot nader order af. Ze overlegt net als transportondernemersvereniging Evofedenex met diverse instanties over de situatie in Engeland.

"Dit hebben we nog nooit meegemaakt."

Ondertussen proberen beide bedrijven op hun manier de nieuwste ontwikkelingen het hoofd te bieden. Fred Westdijk, topman bij het Roosendaalse bedrijf: “We rijden sinds jaar en dag op Engeland, met de meest uiteenlopende goederen. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Gelukkig hebben we zondag nog wat kunnen afleveren, via de ferry’s, maar of en hoe we hiermee door kunnen gaan, is de vraag. Via de tunnel lukt het in ieder geval niet meer. Verder overwegen we trailers over te zetten en dan mensen in Engeland de ladingen te laten leeghalen. Overigens is er al weinig persoonlijk contact tussen ons personeel en Engelse klanten. Maar we hebben ook vrachten moeten terugroepen om te voorkomen dat ze vastlopen of dat mensen niet terug kunnen."

"Ik weet niet of we dit jaar nog in Engeland komen.”

Een woordvoerder van Arena Freight in Etten-Leur spreekt van ‘een hoop ellende’. Zijn bedrijf rijdt al een jaar of dertig op Engeland en vervoert droge goederen, zaken die niet gekoeld hoeven te worden, zoals meubels.

“Ik hoorde er zondagavond van, heb toen twee vrachten teruggehaald. Ze stonden bij Zeebrugge. De chauffeurs wilden niet verder omdat ze bang waren dat ze niet voor kerst thuis kunnen zijn. Wat moet je dan? Ik kan ze niet dwingen. Bovendien weet je niet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Of mensen daar bijvoorbeeld moeten blijven. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Ik weet niet of we dit jaar nog in Engeland komen.”

"We hielden er al rekening mee dat de grenzen gesloten zouden worden."

De Rijk had ook al last van de kilometerslange files die zich vanaf begin deze maand hebben gevormd tussen België en het Noord-Franse Calais. Duizenden trucks wachten er op de overtocht naar Engeland waar in omgekeerde richting ook vele vrachtwagenchauffeurs in de rij staan. De files zijn het gevolg van meer transportverkeer door de feestdagen en de dreigende Brexit. De komende loskoppeling van Engeland en de Europese Unie leidt ertoe dat daar extra voorraden worden aangelegd. Ook Arena Freight heeft last gehad van de enorme vertraging.

Westdijk ziet één voordeel aan de huidige situatie: “We waren met veel afdelingen al scenario’s aan het oefenen voor het moment dat de Brexit ingaat. We hielden er daardoor al rekening mee dat de grenzen gesloten zouden worden. Een schrale troost.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.