Babykalkoen op het kerstmenu nu we maar een paar mensen mogen uitnodigen

De gigantische kalkoenen die normaal op het kerstmenu staan, moeten dit jaar plaatsmaken voor babykalkoenen. Dat merkt poelier Geert van den Berk in Valkenswaard. Nu we dit jaar met minder mensen bij elkaar mogen komen, is zo'n volwassen kalkoen namelijk veel te groot.

In de video hierboven laat poelier Geert van den Berk zijn kerstkalkoenen zien.

"Het is een toptijd voor ons", vertelt poelier Geert terwijl er continu nieuwe klanten binnen blijven komen in zijn Slagerij Van Den Berk. "Je merkt dat het door corona nu eerder druk begint te worden dan normaal. Misschien omdat mensen zich er meer van bewust zijn dat ze nu niet midden in de drukte willen staan."

Er wordt meer gegourmet dit jaar dan normaal, merkt Geert op. Maar vooral het verschil in kalkoenen springt eruit. "Normaal verkopen we kalkoenen van zo'n zes tot negen kilo. Maar nu mogen mensen minder bezoek ontvangen, dus is de hoeveelheid vlees die wordt ingeslagen ook minder. Iedereen koopt nu stukken van drie tot vier kilo. Dat zijn babykalkoenen." Of de smaak daardoor anders is? Volgens de poelier merk je er niks van.

Gelukkig had Geert dit verschil al zien aankomen, net als de producent van de kalkoenen. "Je kunt deze dingen niet last minute bestellen. Dus ik heb drie weken geleden al moeten inschatten welke gewichten we moesten hebben. Je rekent zo'n vijfhonderd gram per persoon, dus met vier of vijf mensen komt dat neer op het gewicht van een babykalkoen", zegt Geert.

Het personeel draait de komende dagen overuren, maar dat vindt Geert niet erg. In tegendeel zelfs: "Het gaat tot nu toe heel goed. Gisteren hebben we de hele dag mogen werken. Doordat de scholen dicht zijn, kunnen we de weekendhulpjes extra inzetten. En de parttimers die normaal rond de twintig uur werken, gaan nu naar de dertig tot veertig uur."

