Van wie is deze kerstman? Politie zoekt eigenaar zodat hij de feestdagen thuis kan doorbrengen

Wie mist er een kerstman? De politie in de gemeente Cranendonck (Budel, Soerendonk en Maarheeze) heeft er één gevonden en denkt dat die ergens gestolen is.

"Vandaag een wel heel bijzonder goed in beslag genomen", zo meldt de politie op Instagram, naast een foto van het grote beeld. Dat werd gevonden bij iemand in Budel. Waarschijnlijk is het beeld gestolen in de gemeente Cranendonck, denkt de politie. Nu wordt er gezocht naar de eigenaar.