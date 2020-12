Koster: Willem II heeft niets te verliezen tegen Ajax

Trainer Adrie Koster snakt met Willem II naar een overwinning. De ploeg die vorig seizoen in de afgebroken competitie vijfde werd en daardoor Europa in ging, neemt nu de zestiende plaats in. Willem II sluit de eerste seizoenshelft woensdag af met een thuiswedstrijd tegen koploper Ajax.

'We gaan die wedstrijd in om te winnen'

"Het is duidelijk dat we nog één keer gas moeten geven om er het maximale rendement uit te halen. Het zal niet makkelijk worden tegen Ajax, maar we hebben niets te verliezen", aldus de trainer van Willem II. We gaan die wedstrijd in om te winnen."