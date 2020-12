Huis onbewoonbaar door brand in Vinkel

Wachten op privacy instellingen... Een groot deel van de inboedel ging verloren (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). Ruiten sprongen door de hitte kapot (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/3 Huisje op Vakantiepark Dierenbos onbewoonbaar door brand

Een huis aan de Hyacinth in Vinkel heeft maandagavond zware schade opgelopen bij een brand. Het huis in de wijk 't Soperese Bos is voorlopig onbewoonbaar. De brand werd rond negen uur gemeld. Er was niemand in het huis.

Buren dachten eerst dat de rook te maken had met mist of vuurwerk. Toen ze doorkregen dat er een brand aan de gang was, pakte een van een tuinslang en begon in afwachting van de brandweer alvast met blussen..

De rokende woning (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Pas net eigenaar

De brand ontstond in de keuken en breidde zich via de houten vloer uit naar de eerste verdieping. Naar verluidt zou de eigenaar pas een aantal weken de sleutel hebben van de woning. Eerder op de dag zou hij er nog zijn geweest.

De brandweer was nog lang bezig met het nablussen en sloopwerkzaamheden om er zeker van te zijn dat het vuur helemaal gedoofd was.

