Jumbo Foodmarkt in Breda drie dagen én nachten open voor kerstinkopen

Midden in de nacht je kerstboodschappen doen. Dat kan bij Jumbo Foodmarkt in Breda. De supermarktketen verruimt in de aanloop naar kerst de openingstijden, waardoor je er drie dagen én nachten lang terecht kunt. Het bedrijf wil zo de kerstdrukte spreiden.

Nog tot en met woensdag kan er 24 uur lang geshopt worden voor een gourmetschotel, fles kinderchampagne en kerstkransjes.

De overige Jumbo-winkels zijn in de week voor kerst ook langer open, variërend van zeven uur 's ochtends tot half twaalf 's avonds. Alleen in Breda is de Jumbo 24 uur per dag open.

Cadeaubon voor nachtelijke klanten

Mensen die tussen middernacht en zes uur 's ochtends boodschappen komen doen, krijgen een cadeaubon van 10 euro bij aankoop van minimaal 75 euro aan boodschappen. Deze bon kunnen ze pas in januari gebruiken.

Ondanks de verruimde openingstijden verwacht supermarktkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) dat het zeer druk zal worden in de supermarkten. De organisatie roept mensen op om alleen naar de winkel te komen, efficiënt boodschappen te doen en afstand te houden.

