Kijk terug: de hoogmis in de Sint-Jan

De hoogmis in de Sint-Jan. vergroot

De hoogmis in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch is vrijdagmorgen op eerste kerstdag live uitgezonden. De volledige mis is hier volledig terug te zien.

Jessica Ranselaar Geschreven door

Bisschop Gerard de Korte leidde de mis die om tien uur 's ochtends begon. De Schola Cantorum, onder leiding van Jeroen Felix, verzorgde de zang. De Schola zong de meerstemmige Mis van Hendrik Andriessen (Missa Diatonica) en daarnaast kerstgezangen uit de hele wereld.

