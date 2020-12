Politie kan tijdens jaarwisseling aanbellen bij te volle woonkamers

Dit jaar geldt een vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw (foto: politie). vergroot

De politie let tijdens de jaarwisseling op volle huiskamers en illegale feesten waarbij de coronaregels worden overtreden. Agenten moeten daar dan wel tijd voor hebben. Tien mensen in een woonkamer die oud en nieuw vieren, kan genoeg reden zijn om de politie aan de deur te krijgen. "Dan gaan we echt wel aanbellen", zegt politiechef van Oost-Brabant Wilbert Paulissen in het Eindhovens Dagblad.

"We drukken niet onze neus tegen elk raam. Maar tien mensen in een woonkamer, dat vind ik in deze tijd een exces", zegt Paulissen in het ED. Agenten zullen niet zomaar gaan beboeten. De politiechef gaat ervan uit dat een waarschuwing in de meeste gevallen voldoende zal zijn.

De Nationale Politie zegt dat de uitspraken van Paulissen in de krant in lijn zijn met het landelijke beleid. "Paulissen heeft invulling gegeven aan het begrip exces", zegt een woordvoerster. "Als er tijd is en we krijgen meldingen over een volle woonkamer of illegale feesten, dan gaan we eropaf."

ME ingezet tijdens jaarwisseling

Voor het eerst zal in Oost-Brabant tijdens de jaarwisseling ook de ME worden ingezet. Dit om in te kunnen grijpen bij vuurwerkoverlast en verstoringen van de openbare orde. Inclusief ondersteunend personeel gaat het hier om 100 tot 130 mensen.

Die zullen op oudejaarsavond ook normale overlastmeldingen afhandelen. "Mocht het ergens toch uit de hand lopen, dan kunnen we goed opschalen", aldus Paulissen.

Toenemende onrust en vuurwerkverbod

Districtschef Wietske Muller van de regio Midden- en West-Brabant zegt in BN DeStem dat vanwege toenemende onvrede over het vuurwerkverbod extra politiemensen worden ingezet. Ook houden ze hier meer ME'ers achter de hand dan normaal.

"Hoeveel mensen we precies gaan inzetten en hoe we ze gaan verdelen in het gebied, ga ik niet vertellen", aldus Muller. "Onze focus zit zeker op Roosendaal en Breda-Noord waar de afgelopen weken problemen zijn geweest met jongeren en zwaar vuurwerk." Ook Veen waar het vaak onrustig is tijdens de jaarwisseling hoort hierbij.

