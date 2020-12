'Vrees voor aanval op agenten tijdens jaarwisseling in Breda'

Eén van de vernielde bushokjes in de Hoge Vucht Breda (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Breda vreest een nieuwe aanval op agenten tijdens de jaarwisseling in Breda-Noord. Dat meldt BN DeStem. Gebiedsverboden voor jongeren in de wijk Hoge Vucht en de arrestatie van een jongerenwerker zouden deze week tot extra onrust hebben geleid. Er zijn volgens de krant vuurwerkbommen in de maak.

BN DeStem had inzage in brieven die jongeren deze week kregen van de Bredase burgemeester Paul Depla. In die brief zou de burgemeester schrijven dat 'de politie beschikt over informatie dat jongeren wederom van plan zijn vuurwerkbommen te maken om deze te gaan gebruiken richting de politie'. Hiervoor zouden ze gasflessen en benzine willen gebruiken.

Dodelijk letsel

"Gezien de zwaarte van het gebruikte vuurwerk in combinatie met de genoemde brandbare stoffen is de kans op het veroorzaken van zwaar lichamelijk of zelfs dodelijk letsel aanzienlijk", wordt in de brief benadrukt.

Ook bij de vorige jaarwisseling werden agenten en een bus van Arriva aangevallen met vuurwerkbommen. Overal in Hoge Vucht werden toen brandjes gesticht, inbraken gepleegd, en auto's en bushokjes opgeblazen.

