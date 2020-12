Tienduizend ogen en oren ingezet om vuurwerkoverlast in Breda de nek om te draaien

Eén van de vernielde bushokjes in de Hoge Vucht Breda, vorige jaarwisseling. (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Verspreid over Breda houden sinds 20 oktober vijfduizend mensen in de gaten waar in de stad vuurwerk wordt afgestoken. Dit zijn inwoners die actief zijn in de wijk, bijvoorbeeld via de buurtpreventie. Samen hebben zij al meer dan duizend meldingen gedaan, die letterlijk in kaart worden gebracht. Zo kan de gemeente precies zien waar het meeste moet worden gecontroleerd en opgetreden.

Zo'n overzicht heet met een mooi woord een 'heatmap'. De paarse vlekken geven meldingen van vuurwerkoverlast aan. En gele vlekken verwijzen zelfs naar extreme overlast. Breda is de eerste stad die zo'n heatmap inzet.

Verboden

Burgemeester Paul Depla van Breda is overduidelijk. Vuurwerk afsteken is verboden. Zelfs het vervoeren van vuurwerk is strafbaar. Daarom is voor de hele gemeente een reeks aan maatregelen genomen. Zoals het Buurt Preventie Netwerk, waar de meldingen worden samengebracht. "Daarmee kunnen we niet de dader gelijk oppakken, maar we zien wel waar de concentratie van de overlast zit. En op basis van die informatie kunnen we politie, handhavers en jongeren beter inzetten."

De burgemeester roept ook de inwoners op om gebruik te maken van de website en app Meld Misdaad Anoniem, waarmee onlangs handel in illegaal vuurwerk werd opgespoord.

Ook juist om te voorkomen dat er overlast ontstaat treedt de gemeente op. Zo houdt Bureau HALT voorlichting op scholen, is er kluisjescontrole op scholen en worden potentiële doelwitten zoals bouwketen en mobiele toiletten weggehaald.

De zogenoemde heatmap voor vuurwerkoverlast (foto: Omroep Brabant). vergroot

Hoge Vucht

Voor het noordelijke stadsdeel van Breda - Hoge Vucht - heeft de burgemeester nog eens drie extra maatregelen genomen. Vooral omdat het daar vorig jaar tijdens de jaarwisseling helemaal uit de hand liep. Inmiddels zijn daar vijf mensen opgepakt. Dit zijn volgens Depla de jongeren die de overlast organiseren, samen met meelopers en weer zorgen voor nieuwsgierigen die aanhaken. Het Openbaar Ministerie gaf die 'dirigenten' een gebiedsverbod of een verbod om op bepaalde tijdstippen buiten te komen. Doen ze dat toch, dan worden ze vervolgd.

Het aantal BOA's, straatwerkers en andere toezichthouders is opgevoerd. En er wordt preventief gecontroleerd in tassen. Want ook het bij je hebben van vuurwerk is strafbaar en wordt gelijk beboet.

Amphia

Het gaat de burgemeester niet alleen om het voorkomen van overlast. Maar ook om er voor te zorgen dat er geen extra druk op het Amphia Ziekenhuis komt. "De druk op de ziekenhuizen is door corona nu zo groot, dat wij het ons niet kunnen veroorloven dat zich daar extra mensen melden door vuurwerkongelukken. Denk eens even een keertje niet alleen aan jezelf."

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.