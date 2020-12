Oude Amphia Ziekenhuis in Breda en oud-distributiecentrum in Veghel priklocaties voor coronavaccin

Het voormalige distributiecentrum van Jumbo in Veghel. vergroot

Het Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk in Breda wordt vanaf 18 januari een priklocatie voor de eerste vaccinatieronde in de strijd tegen het coronavirus. Dat geldt ook voor de een voormalig distributiecentrum van de Jumbo in Veghel, daar wordt vanaf 11 januari ingeënt.

In totaal komen er drie plekken in Brabant waar gevaccineerd gaat worden. De andere priklocatie in Zuidoost-Brabant is nog niet bekend. De GGZ Brabant-Zuidoost laat weten druk bezig te zijn met de voorbereidingen maar kan nog geen exacte locatie bekendmaken. Dit hoopt ze voor het einde van de week te doen.

Oude ziekenhuis

De locatie in Breda is die van het oude Amphia Ziekenhuis. Vorig jaar november werd het nieuwe ziekenhuis op de locatie Molengracht in gebruik genomen. De komende weken wordt een deel van het ziekenhuis als priklocatie ingericht. Ook komen er registratiepunten en medische loketten met artsen. Het oude distributiecentrum van de Jumbo ligt aan de Amert 605 in Veghel.

Op 18 januari begint in West- en Zuidoost-Brabant het vaccineren van zorgpersoneel in de verpleeghuizen, gevolgd door medewerkers van de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Op 11 januari begint het inenten al in de regio Midden- en Noordoost-Brabant. De allereerste coronavaccinaties zijn op 8 januari in de regio Utrecht.

De priklocatie in het Amphia blijft tot de tweede helft van 2021 actief.

