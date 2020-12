Wachten op privacy instellingen... De ravage in de slagerij na de explosie (archieffoto: Collin Beijk) De tijdelijke muren Volgende Vorige vergroot 1/3 Slagerij weer open na explosie: 'Dag en nacht doorgewerkt om de feestdagen niet te missen'

Na de enorme explosie bij een Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther lag ook slagerij Meat Story compleet overhoop. "We konden het pand aan de andere kant zien", blikt slagersdochter Mireille Story terug. "We hebben dag en nacht doorgewerkt om weer open te kunnen." De oplossing is nu tijdelijk, maar zorgt ervoor dat de slagerij de drukke feestdagen niet hoeft te missen.

"We hebben de wand geverfd om er toch iets van de maken", legt Mireille uit. Zo op het eerste gezicht zie je er bijna niets meer van in de winkel. Maar wie aandachtiger kijkt ziet het wel: er staat een noodmuur, een raam is dichtgetimmerd en een deel van de vitrine mist.

Een bouwbedrijf ruimde de troep op en zette de noodmuren neer. Daarna werd met man en macht én een schoonmaakbedrijf dag en nacht gewerkt om alles roetvrij te krijgen.

Mireille verwacht dat in januari de zaak opnieuw aangepakt kan worden. Daarvoor moeten ze wel een paar dagen dicht, vertelt Mireille. “Heel het plafond moet er dan ook uit." Dat is zorg voor later, voor nu is het team blij dat ze hard kunnen werken voor de feestdagen. ‘Je moet zoveel voorbereiden, dat doe je niet in één dag. Als je zoveel dagen mist, krijg je het nooit voor elkaar. Je wilt alles voor de klanten in huis hebben. ’

