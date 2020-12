12 kroegeigenaren geven zich bloot op Stratumseind Kalender: 'We willen weer gezien worden'

De Stratumseind Kalender (Foto: Max Kneefel). vergroot

Normaal gesproken is het alle hens aan dek voor de tapkranen van de kroegen aan het Stratumseind in Eindhoven. Maar de bierpompen staan er al maanden werkeloos bij, net als de kroegeigenaren. Die geven zich nu bloot op een speciale kalender. "Het is één grote knipoog", zegt Lars Brakel, eigenaar van café De Looier in de Eindhovense stapstraat.

Brakel deed het idee op in Amsterdam waar chefkoks uit de kleren gingen voor de 'Bloot voor brood'-kalender. "Waarom maken wij ook niet zo'n soort kalender? Zo is het balletje gaan rollen. Voor de kalender heb ik voor de eigenaren van de twaalf kleinste kroegen gekozen. Dat was best moeilijk met in totaal meer dan veertig kroegen in de langste stapstraat van Nederland."

Op elke foto is de kroegeigenaar samen met een klant te zien. "Het is één grote knipoog. We willen weer gezien worden bij onze gasten. We hadden toch niets te doen en daarom gaan we halfnaakt in de kalender staan."

