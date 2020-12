Vuurwerkverkopers balen dat ze met hun voorraden blijven zitten: 'Zo krom'

Wachten op privacy instellingen... Vuurwerkverkoper Bart Moons met het vuurwerk dat hij niet meer kwijt kan (foto: Alice van der Plas). Volgende Vorige vergroot 1/2 Vuurwerkverkopers balen dat ze met hun voorraden blijven zitten

Dolblij waren ze bij de Houtse Bazar in Helmond. Na maanden van sluiting en slechte omzetten door de coronacrisis, mochten ze toch nog licht vuurwerk gaan verkopen. "Je zag de boel hier weer helemaal opleven", vertelt eigenaar Bart Moons van de vuurwerk-, feest- en carnavalswinkel. Moons besloot meteen een flinke voorraad van het zogeheten categorie 1 vuurwerk in huis te halen.

De hoop was om nog een beetje omzetverlies goed te maken, maar die hoop is de grond in geslagen. De winkel van Moons is een niet-essentiële winkel en moest vorige week maandag de deuren sluiten. Het lichte vuurwerk kan hij nu niet meer verkopen, want afhalen of bezorgen mag ook niet door de strengere regels rondom vuurwerk.

"Ik hoop het nog tegen inkoopprijs aan een essentiële winkel te verkopen."

En dus pakken de verkoopsters al het lichte vuurwerk weer in. De knalerwtjes, de knallintjes en de trektouwtjes. Bart Moons staat beteuterd bij de vele dozen licht vuurwerk die nog in zijn bunker staat. De schadepost is volgens Moons 25.000 euro.

"Ik hoop het nog tegen inkoopprijs aan een essentiële winkel te verkopen, bijvoorbeeld een supermarkt", zegt hij. "Of het blijft gewoon een jaar staan."

Dat supermarkten als essentiële winkel nog wel het lichtere vuurwerk mogen verkopen, steekt Moons enorm. "Het is echt heel krom. En het gaat niet alleen om mijn handel, maar ook om de verkoper van ondergoed die niets kan verkopen, terwijl je het wel kunt kopen in de supermarkt. We doen het toch samen. Het is niet de ene alles en de ander niets."

"Er wordt niet meer gefeest, dus al mijn feestartikelen worden ook niet meer besteld."

Maar het is niet alleen de vuurwerkregels waar Bart Moons onder lijdt. De sluiting van de horeca speelt de winkel ook parten. "Er wordt niet meer gefeest, dus al mijn feestartikelen worden ook niet meer besteld. Ik ben echt afhankelijk van de horeca."

Af en toe verkoopt Moons nog een slingertje voor een kinderfeestje. "Maar die kun je ook bij de supermarkt kopen." En tot overmaat van ramp blijft alle carnavalskleding ook hangen. "Daar kan ik echt pas over een jaar weer wat mee."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.