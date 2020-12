Staken planbare zorg heeft nu géén gevolgen voor Brabantse ziekenhuizen: hadden al afgeschaald

Het staken van alle planbare zorg in ziekenhuizen, heeft nu géén gevolgen voor de situatie in de Brabantse ziekenhuizen. Die hebben namelijk al twee weken geleden besloten om de planbare zorg zoveel mogelijk af te schalen om de grote toename van het aantal coronapatiënten aan te kunnen. Het gaat daarbij om niet-urgente klachten en ingrepen.

'Geen reden om lopende zaken af te zeggen' Alle acute en oncologische zorg gaat onverminderd door. Ook worden de afspraken op de poliklinieken en de afdelingen radiologie zoveel mogelijk voortgezet. "Er is dus voor patiënten geen reden om lopende afspraken af te zeggen", benadrukt het ROAZ.

Omdat de ziekenhuizen verwachten dat ze meer coronapatiënten moeten opnemen, wordt dagelijks bepaald wat nodig is om de zorg de komende weken te kunnen waarborgen. Zo breiden ook de Brabantse ziekenhuizen het aantal ic-bedden uit en worden patiënten naar andere ziekenhuizen, ook in Duitsland, verplaatst.

"Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken", zegt Van Ark. "Helaas moet planbare reguliere zorg in deze bijzondere periode toch worden afgeschaald."