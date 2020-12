Kelly (34) haalt zelf haar baby uit haar baarmoeder: 'Heel speciaal!'

Een trotse moeder Kelly met haar pasgeboren zoon Guus (foto: Catharina Ziekenhuis). vergroot

Een bijzondere bevalling in Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Kelly Luttjeboer (34) uit Eindhoven mocht tijdens de keizersnede zelf haar eigen kind uit haar baarmoeder tillen: een jongetje, genaamd Guus. De eerste 'door moeder begeleide keizersnede' in de regio, zo meldt het ziekenhuis. Moeder en kind maken het goed.

Bij een keizersnede wordt het kind geboren via een snee in de buik. Artsen halen dan het kind eruit en leggen het daarna pas bij vader of moeder. TIjdens de bevalling moeten vrouw stil blijven liggen op de operatietafel. Deze keer dus niet. Met de nieuwe bevalmethode krijgen kersverse ouders een belangrijke rol.

Deze rol voor de vader en moeder heeft volgens het ziekenhuis grote voordelen. "We kunnen de ouders een directe rol geven bij de bevalling. De moeder haalt de baby zelf uit de baarmoeder en de vader kan direct na de geboorte zelf de navelstreng doorknippen", zegt gynaecoloog Anne Damoiseaux.

"Ik vond het helemaal super dat mijn man echt de navelstreng tussen mij en Guus kon doorknippen."

Daarnaast kan de pasgeborene ook direct bij zijn of haar moeder op de borst gelegd worden. "Huid-op-huidcontact is belangrijk voor de hechting van moeder en kind. De baby voelt direct de hartslag van de moeder en wordt daardoor vaak rustiger," aldus gynaecoloog Simone Kuppens.

Moeder Kelly is apetrots op haar Guus en de bijzondere bevalling. ''Ik vond de keizersnede van Guus heel speciaal. Eerder had ik twee ongeplande keizersnedes gehad. Nu had ik echt een rol. En ik vond het helemaal super dat mijn man echt de navelstreng tussen mij en Guus kon doorknippen."

Zo kwam Guus ter wereld:

Helemaal toevallig is het niet dat zij werd uitgekozen als proefpersoon. Kelly werkt normaal gesproken op de afdeling verloskunde van het Eindhovense ziekenhuis. Zij wordt na haar verlof dan ook ingezet als ervaringsdeskundige voor moeders in spe met deze wens.

Volgens het Catharina Ziekenhuis zijn de risico's bij deze bevalling even groot als bij een standaardkeizersnede. Wel moet de moeder in spé wel goed voorbereid en getraind worden. Zo moet alles goed gedesinfecteerd zijn voor de bevalling en moet de moeder lange tijd haar armen in een bepaalde houding houden.

Ook is deze 'door moeder begeleide keizersnede' alleen mogelijk bij een geplande bevalling. Het Catharina Ziekenhuis wil volgend jaar meer van dit soort bevallingen uit gaan voeren.

