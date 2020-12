Hoogste aantal coronabesmettingen ooit in Brabant: 11.658 in een week tijd

In Brabant zijn de afgelopen week 11.658 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal ooit en 32 procent meer dan de 8821 van vorige week.

In heel Nederland werden afgelopen week 82.340 besmettingen geteld. Ook dat is een forse stijging. "Alle seinen staan nog steeds op rood", vat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de situatie samen.

Computerstoring

Van die ruim 82.000 besmettingen zijn er zesduizend toe te schrijven aan vorige week. Door een computerstoring werden de betreffende meldingen pas later verwerkt. In de vorige weekrapportage meldde het RIVM 58.412 nieuwe gevallen, maar het werkelijke aantal was dus nog hoger. Na correctie van de cijfers bedraagt de landelijke stijging in de afgelopen week zo'n 20 procent.