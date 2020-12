Horeca helpt winkeliers in Breda met bezorgen van hun online bestelde spullen

De Piaggio op de Grote Markt in Breda (foto: Raoul Cartens). vergroot

In Breda is deze week een bijzondere bezorgservice gestart om winkeliers in die stad te ondersteunen, nu ze door de coronamaatregelen de deuren hebben moeten sluiten. Om hun bestellingen gratis te laten bezorgen kunnen de middenstanders zich melden bij café-eigenaar Nanda Koomans van 't Hart van Breda. Een opvallende driewieler - Piaggio Ape - doet elke middag een ronde door groot Breda om spullen thuis af te geven bij de klanten.

Het bedrijfswagentje is niet echt groot. "Maar er kunnen genoeg pakketjes in hoor", glimlacht Nanda. Ze krijgt heel veel positieve reacties op de actie: "En het zorgt ook voor afleiding. Want de horeca zit al twee maanden thuis. En zo ontmoet je ook nog eens collega-ondernemers."

In haar lege café checkt Nanda op haar laptop welke winkeliers aanhaken en hun bestellingen komen brengen. "Het moet natuurlijk allemaal geregistreerd worden, voordat ze in de Piaggio mogen." Het grootste deel van de gebrachte spullen bestaat uit mode.

De speciale bezorgdienst scheurt de komende dagen door heel Breda.

De winkelsluiting komt voor ondernemers heel hard aan. Daarom is verkoop via webshop en social media nu de enige manier om nog inkomsten binnen te halen. Door de gratis bezorgservice besparen de Bredase winkeliers nu ook op die kosten. Ook past het bij de andere actie 'Haal het beste uit Breda' waarmee inwoners worden opgeroepen om vooral bij lokale winkels spullen te kopen.

Op een speciale website is terug te vinden welke winkeliers in Breda allemaal een webshop hebben en of ze meedoen aan de gratis bezorgservice. De gratis bezorgservice is initiatief van de Bredase horeca, het horecafonds Breda en de gemeente Breda.

De steunactie loopt tot en met 30 december, maar kan nog worden verlengd tot de winkels weer open mogen.

