23 auto-inbraken in één nacht: politie toont foto van de dader

De politie heeft een foto vrijgegeven van de man die in de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 december inbrak in maar liefst 23 auto’s in de parkeergarage in de Raadhuisstraat in Vught. Het gaat om een blanke man met een stoppelbaard, zwarte hoodie en grijze broek en schoenen.

Ron Vorstermans Geschreven door

De ruiten van de auto’s werden ingeslagen, maar er werd relatief weinig buitgemaakt.

De auto's stonden geparkeerd in de parkeergarage Het Vughtse Hart. De dief kwam in de parkeergarage door een buitendeur open te breken. De politie heeft de dader nog altijd niet gevonden en deelt daarom nu bewakingsbeelden.

Een van de ingeslagen autoruiten (foto: Bart Meesters/SQ Vision).

