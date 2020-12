Coronavaccins moeten ijs- en ijskoud zijn en daar zorgen deze vrieskasten voor

Directeur Robert Olislagers en zijn vrieskast. De vrieskast van Snijders Labs. Volgende Vorige vergroot 1/2 Directeur Robert Olislagers en zijn vrieskast.

Alle ogen zijn gericht op Oss want bij Movianto worden de coronavaccins bewaard totdat ze gebruikt worden. Maar zonder Snijders Labs in Tilburg was dit allemaal niet mogelijk. Dat bedrijf maakt namelijk de ulta-low-vriezers die het Pfizer-vaccin op 75 graden onder nul moeten houden.

Koud is koud zou je zeggen, maar zo werkt het niet. Niet de temperatuur op zich, maar de kristallen die ontstaan door de temperatuur maken het verschil. “Bij min achttien krijg je ijskristallen met punten. Op den duur beschadigt dat de structuur van het vaccin”, legt commercieel directeur Robert Olislagers uit. “Kristallen die ontstaan bij veel lagere temperaturen zijn ronder en minder schadelijk.”

"Je moet soms ook sociaal denken en het commerciële belang op de tweede of derde plek zetten.”

De jacht op het vaccin was een gekkenhuis. Maar ook de vrieskasten voor de opslag van zo’n vaccin waren ineens enorm gewild over de hele wereld, merkten ze ook in Tilburg. “Er werd zelfs het twee- of driedubbele geboden om de kasten maar geleverd te krijgen”, vertelt Olislagers. “Daar zijn we niet voor gezwicht. Je moet soms ook sociaal denken en het commerciële belang op de tweede of derde plek zetten.”

Het bedrijf ging in samenwerking met Movianto in Oss en de Nederlandse overheid aan de gang om hun producten aan te passen: “Die waren er als een van de eersten bij."

De vrieskasten van Snijders zijn nu helemaal aangepast voor het Pfizer-vaccin. De afmetingen van de vrieskast en van de lades bijvoorbeeld, maar het gaat verder:

De vrieskisten staan klaar in Oss, maar de drukte is nog niet voorbij. “We draaien nu 20 procent meer dan normaal”, vertelt Olislagers. Overigens betekent dat niet dat alle verloven ingetrokken zijn. “Je moet mensen soms ook vrij geven om te kunnen blijven presteren.”

