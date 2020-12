Supervriezers staan klaar voor coronavaccins, minister Hugo de Jonge bezoekt Movianto in Oss

Coronaminister Hugo de Jonge heeft maandagochtend een bezoek gebracht aan het bedrijf Movianto in Oss. De supervriezers waar straks de coronavaccins moeten worden opgeslagen staan klaar, zo constateerde de minister. Bij het bedrijf in Oss worden alle vaccins voor Nederland opgeslagen.

De eerste vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland vindt plaats op vrijdag 8 januari, als het Europees geneesmiddelenbureau EMA het vaccin van Pfizer en BioNTech deze week goedkeurt. Heller gaf vrijdag desgevraagd aan dat de vaccins pas na de goedkeuring door EMA in Oss binnen zullen komen. Wanneer dat precies is en hoeveel doses vanuit Oss vervoerd worden, kon hij toen nog niet zeggen.