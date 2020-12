Ryan Bahadoer kookt kerstdiner voor daklozen: 'Als je iemand gelukkig kunt maken, moet je dat doen'

Wachten op privacy instellingen... Daklozen genieten van een kerstmaaltijd bij de Catharinakerk Volgende Vorige vergroot 1/2 Ryan Bahadoer kookt kerstdiner voor daklozen in Eindhoven

Joke zit dinsdagmiddag voor de Catharinakerk in hartje Eindhoven te genieten van een bord erwtensoep: "Net zo lekker als die van ons mam vroeger", zegt ze. Joke is een van de zestig dak- en thuislozen die een gratis kerstmaaltijd kregen aangeboden, die was gekookt door Ryan Bahadoer van Ryan Foodshop in Helmond.

Ryan is de zoon van Soenil Bahadoer, de eigenaar van sterrenrestaurant De Lindenhof in Nuenen. Tot half vijf 's nachts heeft Ryan thuis staan koken om alle maaltijden vers te bereiden. "We zijn heel blij dat wij dit mogen doen. Ook al geven we het gratis weg, het moet wel goed zijn, want het heeft het Ryan Foodshop-stempel."

Ryan liep al jaren rond met het idee om iets goeds voor zijn medemens te doen. "Als je een ander gelukkig kunt maken, waarom zou je dat dan niet doen?" De daklozen krijgen een culinaire maaltijd op hun bordje met als hoofdgerecht een stamppot van aardappel, pastinaak met spek, stoofpeertjes en ree.

Moeilijke tijden

"Wij proberen de daklozen te ondersteunen in deze moeilijke tijden", zegt initiatiefnemer Hugo van Rooij van de stichting Zonder Dak. "Ik zag dat er bij de kerk twee keer per week broodmaaltijden worden uitgedeeld en dacht toen: we gaan hier met kerst iets groots van maken."

Dat is gelukt en het blijft niet bij eten alleen. Alle daklozen krijgen een warme trui en een handschoen met waardebonnen. "Al met al is het bij elkaar wel voor honderd euro per dakloze", zegt Hugo. Bovendien mogen ze een wens in de kerstboom bij de kerk hangen en wordt gekeken of die wens in vervulling kan gaan.

Ondertussen zit Joke buiten nog te genieten van haar kerstmenu. En kok Ryan Bahadoer ziet dit als een generale repetitie om vaker zoiets te gaan doen.

