Toeslagenaffaire: iedere ouder krijgt 30.000 euro compensatie

Iedere gedupeerde van de toeslagenaffaire rond de kinderopvang krijgt in de komende vier maanden 30.000 euro ter compensatie. Dat zegt staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen. Tijdens een overleg in het Catshuis is besloten dat alle getroffen ouders recht hebben op dezelfde compensatieregeling. Ouders die recht hebben op meer, komen daarvoor ook nog in aanmerking.

Daarnaast worden met gemeenten afspraken gemaakt over hulp voor ouders die een baan of huis zijn kwijtgeraakt. Ook voor de kinderen van de gedupeerden komt een regeling.

Niet vrezen voor terugvorderingen

Het ministerie van Financiën heeft momenteel zo'n 9000 gedupeerden in beeld, maar denkt dat in totaal 26.000 ouders ten onrechte als fraudeur zijn aangemerkt en behandeld. Voor 1 mei hoopt Van Huffelen zoveel mogelijk mensen de 30.000 euro uit te keren. Voor de ouders die al in beeld zijn kan dat sneller, maar een datum of termijn wilde ze er niet op plakken.

Voor ongeveer de helft van de gedupeerde ouders zal de 30.000 euro de geleden schade dekken, denkt Van Huffelen. Sommige ouders zullen meer krijgen dan wat ze zijn kwijtgeraakt, maar die groep hoeft niet te vrezen voor terugvorderingen, belooft de bewindsvrouw. Mensen die recht hebben op meer, zullen dat krijgen.

Van Huffelen hoopt te vermijden dat ouders die in de schuldhulpverlening belandden, het volledige bedrag in één keer naar schuldeisers zien gaan. Daarover wil ze in overleg treden met de vereniging voor schuldhulpverlening, zodat de gedupeerde ouders een bedrag overhouden.

Het kabinet zei de afgelopen maanden wel sneller tot compensatie te willen komen, maar dat er maatwerk nodig was voor de gedupeerden. Daar komt het kabinet nu dus van terug. "Het herstel van ouders staat voorop en dat willen wij ook. En dat kunnen we alleen doen wanneer we in een keer een groot bedrag aan alle ouders geven zodat een groot deel van de gedupeerden ook geholpen is", aldus Van Huffelen.

