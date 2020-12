Ook ongestraft vuurwerk inleveren in Breda

Het vuurwerkinleverpunt in Tilburg (archieffoto). vergroot

Ook in Breda wordt het mogelijk om vuurwerk in te leveren zonder dat je daarvoor bestraft wordt. Dat twittert burgemeester Paul Depla dinsdagavond. Eerder kon dat al in Tilburg en Berkel-Enschot.

Ron Vorstermans Geschreven door

Volgens de burgemeester openen er volgende week verschillende inleverpunten in zijn stad. Hij heeft het in de tweet over 'maandag 29 oktober', maar bedoelt waarschijnlijk maandag 29 december.

Het kabinet besloot vorige maand tot een vuurwerkverbod vanwege corona. Er mag geen vuurwerk worden verkocht, vervoerd of afgestoken. En mensen mogen het niet op zak hebben in publiek ruimtes.

Omdat de regels nu ineens veranderd zijn willen gemeentes er voor zorgen dat je op een veilige manier van je vuurwerk af kunt komen. Breda is dan ook niet de eerste gemeente die daarom met dit idee komt.

