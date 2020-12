Man en zijn hond gered uit huis vol rook in Den Bosch

De hond kreeg meteen water (foto: Bart Meesters / SQ Vision). vergroot

Een man en zijn hond zijn dinsdagnacht door de brandweer uit een huis aan de Smaragd in Den Bosch gered. Er was een woningbrand gemeld, maar het bleek te gaan om een vergeten pan op het vuur die voor heel veel rook in het huis zorgde. De bewoner was op de bank in slaap gevallen. Ook zijn hond was binnen.

Sandra Kagie Geschreven door

De geredde hond bij het huis in Den Bosch:

Wachten op privacy instellingen...

Nadat de brandweer rond één uur via de achterkant het huis binnen wist te komen, konden ze de man en zijn hond uit het huis halen. De bewoner is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou behoorlijk wat rook hebben ingeademd.

Buurtbewoners, brandweerlieden en politiemensen ontfermden zich over de hond. Ze gaven het dier, dat vermoedelijk ook flink wat rook binnenkreeg, water. De hond maakt het volgens omstanders goed.

Buren sloegen alarm

Het waren de buren die alarm sloegen. Zij roken een brandlucht en zagen rook. De brandweer heeft het huis geventileerd.

Ondanks het nachtelijke tijdstip kwamen flink wat buurtbewoners in de wijk Hambaken een kijkje nemen.

De hond kreeg meteen water (foto: Bart Meesters / SQ Vision). vergroot

Brandweer kon het huis via de achterkant binnenkomen (foto: Bart Meesters / SQ Vision) vergroot

Er kwamen heel wat hulpverleners naar de Smaragd (foto: Bart Meesters / SQ Vision). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.