Coronanieuws: 1421 nieuwe besmettingen in Brabant

De hoofdpunten:

In de afgelopen week zijn 11.658 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Brabant. Dat is het hoogste aantal ooit.

Er lagen dinsdag in totaal 394 coronapatiënten in ziekenhuizen in onze provincie.

'Tekort aan sneltesten brengt ziekenhuizen in de problemen'

Reizigers uit het VK moeten vanaf vandaag een negatieve coronatest kunnen overleggen bij vliegmaatschappijen en rederijen.

15.35 - Bezorging Pfizer-vaccin aan EU op gang

De bezorging van Pfizer-coronavaccins aan EU-lidstaten lijkt woensdag op gang te zijn gekomen. Bij de grote fabriek van de farmaceut in het Belgische Puurs reden drie grote koeltrucks weg. Alle voertuigen kregen een escorte van twee politiewagens.

Het Amerikaanse bedrijf wilde niet zeggen welke landen in de Europese Unie de eerste ladingen kunnen verwachten. Veel lidstaten willen op 27 december gaan vaccineren. Het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, twee landen die niet tot de EU behoren, zijn daar al mee begonnen. Nederland begint in januari met het inenten van mensen.

15.30 - RIVM telt 10.447 nieuwe besmettingen

Het landelijke aantal meldingen over nieuwe coronabesmettingen is weer gestegen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) telde tussen dinsdag- en woensdagochtend 10.447 positieve testresultaten. Een dag eerder werden er 9872 gemeld, maar dat blijken er na correctie nu 9853.

Het RIVM heeft tussen dinsdag en woensdagochtend 106 sterfgevallen geregistreerd die zijn gerelateerd aan Covid-19. Een dag eerder waren dat er 116. Dit betekent niet dat deze mensen allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden. Cijfers komen soms met vertraging binnen.

15.15 - 1421 nieuwe besmettingen in Brabant

In de afgelopen 24 uur werden 1421 nieuwe besmettingen gemeld in onze provincie. Dat is iets minder dan een dag eerder, toen ging het om 1483 positief geteste mensen.

14.54 - Ziekenhuis monitort coronapatiënten op afstand

Het Isala ziekenhuis, dat meerdere locaties heeft in het oosten van het land, gaat coronapatiënten thuis monitoren met een zuurstofmeter. Doel van het experiment is de druk op de zorg in het ziekenhuis verlichten en de huisartsenzorg ontlasten. Patiënten worden thuis bezocht door een co-assistent van het ziekenhuis die een coronatest uitvoert en beoordeelt of iemand zelf vier keer per dag een zuurstofmeting kan doen.

De zuurstofwaarden worden automatisch door de meter doorgegeven aan het ziekenhuis. Als het apparaat een ernstige afwijking meldt, wordt de huisarts ingeschakeld. De huisarts besluit vervolgens of het nodig is dat de patiënt naar het ziekenhuis gaat. "Door coronapatiënten in staat te stellen om zelf thuis zuurstofsaturatiemetingen uit te voeren en deze automatisch te delen met het zorgnetwerk, hoeven ze mogelijk niet naar het ziekenhuis", aldus Tom Faber van Isala.

"Het is voor ons niet te doen om vier of vijf keer per dag bij een patiënt langs te gaan om de zuurstof in het bloed te meten", zegt huisarts Bert van Bremen. "In principe zou een patiënt het zelf kunnen meten en door kunnen bellen, maar dat is voor hem weer extra belastend. Dit is een prima oplossing."

13.56 - 'Geef ook medewerkers ggz voorrang bij vaccineren'

Ook zorgmedewerkers in instellingen waar psychiatrisch patiënten worden behandeld, moeten met voorrang kunnen worden ingeënt tegen het coronavirus, vinden verschillende belangenorganisaties uit het veld. Ze willen zo snel mogelijk toezeggingen van het kabinet.

"Mensen die zijn opgenomen in GGZ-instellingen en de zorgprofessionals die daar werken, moeten evenzeer beschermd worden tegen COVID-19", schrijven de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), branchevereniging de Nederlandse ggz en cliëntenorganisatie MIND in een gezamenlijk statement. De organisaties hebben hun zorgen voorgelegd aan het ministerie voor Volksgezondheid, maar dat komt volgens hen nog niet met een concreet plan.

12.49 - Supermarkten in Eindhoven laten te veel klanten binnen, burgemeester dreigt met sluiting

Supermarkten in Eindhoven hebben een allerlaatste waarschuwing gekregen van burgemeester Jorritsma. Ze laten volgens hem te veel mensen toe in hun winkels. Bij een volgende overtreding, wil Jorritsma de winkel direct sluiten. Jorritsma heeft woensdagochtend een brief gestuurd naar de Eindhovense supermarkten. De burgemeester is klaar met de winkels die zich niet aan het maximale aantal klanten houden.

12.19 - Brabantse ziekenhuiscijfers

In de afgelopen 24 uur zijn 45 mensen opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen, dat zijn er 15 minder dan gisteren. In totaal liggen 398 mensen met corona in de Brabantse ziekenhuizen. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Er zijn zeven mensen overleden, acht patiënten overplaatst naar andere ziekenhuis en 51 coronapatiënten mochten naar huis.

11.45 - Groothandels stoppen met verkoop niet-essentiële producten

Zelfbedieningsgroothandels als de Makro en de Sligro zijn woensdag per direct gestopt met de verkoop van niet aan eten gerelateerde producten. Dat maakte het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL bekend. Het gaat onder meer om elektronica, mediaproducten, kleding en speelgoed.

De groothandels hebben dat besluit samen met het CBL genomen om het aantal verplaatsingen van klanten te beperken en het zogenoemde funshoppen tegen te gaan, zegt een woordvoerster van het CBL. Nadat vorige week veel winkels werden gesloten, nam de drukte bij de Makro, de Sligro en kleinere zelfbedieningsgroothandels enorm toe.

Klanten kochten op grote schaal niet-essentiële producten als televisies en speelgoed. Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio en Justitieminister Ferd Grapperhaus hadden daar eerder deze week al veel kritiek op. Volgens de burgemeesters was het veel te druk. "We willen minder mensen op straat hebben, ook bij die groothandels.

10.36 - 'Corona slaat diepe krater in festivallandschap'

Begin dit jaar was de verwachting dat er in 2020 bijna 1200 kunst- en cultuurfestivals zouden zijn met in totaal 27,4 miljoen bezoekers. Maar toen gooide corona roet in het eten. In 2020 vonden er uiteindelijk maar 190 festivals plaats, met bij elkaar slechts 1,4 miljoen bezoekers. Dat meldt de Vereniging van Evenementenmakers. "Corona slaat een diepe krater in festivallandschap", aldus de vereniging.

"Daarmee zijn we terug op het aantal van 1985. En dat terwijl de festivalsector er begin 2020 zo goed voor stond." Het onderzoeksbureau Respons becijferde onlangs een omzetderving van 2 miljard euro voor de gehele evenementensector. "De rampzalige cijfers van 2020 staan in schril contrast met de recordcijfers van 2019", aldus de verenging.

09.54 - Ggz slaat alarm over toename crises bij jeugd

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) ziet een 'forse' stijging van het aantal crisismeldingen bij de eigen jeugdinstellingen, vooral in de Randstad, West-Brabant en het oosten van het land. Het gaat om kwetsbare kinderen in een acute crisis, zoals een ernstige depressie, acuut suïciderisico of een acute eetstoornis die dwangvoeding noodzakelijk maakt. De Nederlandse ggz roept de politiek op om 'snel in te grijpen'.

De koepelorganisatie deed, na alarmerende signalen nog voor de harde lockdown, navraag bij twintig instellingen. "Er wordt door deze aanbieders een verband met corona gelegd", meldt de Nederlandse ggz. Sommige instellingen, die exacte cijfers aanleverden, melden stijgingen van 30 tot zelfs 60 procent ten opzichte van de periode voordat de coronacrisis losbarstte.

08.52 - 'Onlineverkoop bloemen loopt goed tijdens lockdown'

De onlineverkoop van bloemen tijdens de kerstlockdown loopt erg goed. Volgens bloemenwebwinkel Topbloemen.nl is het aantal bestellingen deze maand meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. December is traditioneel al een goede maand, maar door de sluiting van fysieke bloemenwinkels en tuincentra wordt nog veel meer via internet besteld, zegt Topbloemen.nl.

De bloemen en kerstboeketten worden gebruikt om het huis te decoreren of om cadeau te doen. De populairste bloemen voor de feestdagen zijn amaryllissen, rode besjes en rozen. In kerstboeketten zijn vooral rode besjes, kersttakken, kerstballen en dennenappels populair.

08.25 - Thuisgorgeltest voor coronavirus in Europa op de markt

Een coronatest die thuis kan worden afgenomen door te gorgelen met een speciale vloeistof en die later te testen, is in Duitsland en Spanje op de markt gebracht. Het Luxemburgse bedrijf Eurofins wil ook goedkeuring om de test in Nederland te gaan verkopen, net als in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België en Zweden.

Door patiënten zelf te laten gorgelen is het makkelijker testen en hoeven er minder zorgmedewerkers voor testen te worden ingezet, stelt het bedrijf. Volgens Eurofins, dat laboratoriumoplossingen maakt, werkt de test ook voor de nieuwe variant van het coronavirus die in Engeland is ontdekt. Nadat de test is afgenomen belooft het bedrijf binnen 24 uur resultaat te hebben.

07.15 - Huisartsen verwezen dit jaar 12 procent minder door dan normaal

Huisartsen hebben dit jaar door COVID-19 twaalf procent minder patiënten doorverwezen naar vervolgzorg dan ze normaal zouden hebben gedaan. Dat meldt het zorgplatform ZorgDomein.

Sinds half maart, toen de eerste lockdown begon, tot 15 december hebben ruim 1,7 miljoen verwijzingen en aanvragen naar alle vervolgzorg niet plaatsgevonden, waar dat normaal wel zou zijn gebeurd, stelt het platform. Het gaat om verwijzingen naar medisch specialisten, maar ook naar bijvoorbeeld fysiotherapeuten, ggz-instellingen en verpleeg- en verzorgingshuizen.

07.05 - Ruim 250 artiesten op digitaal oud-en-nieuwfestival

Suzan & Freek, De Jeugd van Tegenwoordig, Sunnery James & Ryan Marciano en Snelle nemen op 31 december muzikaal en digitaal afscheid van 2020. Samen met artiesten als Broederliefde, Jeangu Macrooy, Sam Feldt, Jandino Asporaat en Yellow Claw treden ze op tijdens het online thuisfestival GOODBYE 2020, meldt de organisatie.

Het festival wordt door de overheid financieel ondersteund. Vanuit het NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, is een miljoen euro beschikbaar gesteld.

06.00 - Het Verenigd Koninkrijk komt langzaam uit isolement

Het Verenigd Koninkrijk komt langzaam uit een verregaand internationaal isolement. Reizigers die naar Nederland willen terugkeren moeten vanaf vandaag een negatieve coronatest kunnen overleggen bij de vliegmaatschappijen en rederijen.

De Britse en Franse regeringen zijn daarnaast overeengekomen dat het vrachtverkeer ook weer wordt toegelaten tot Frankrijk. Voorwaarde daarbij is dat er een sneltest bij de vrachtwagenchauffeurs wordt afgenomen, waarvan de uitslag negatief moet zijn. In de zuidoostelijk regio Kent staan nog zo'n 2800 vrachtwagens vast.

06.00 - CNV: zet professionele beveiligers bij supermarkten

Supermarkten en andere vitale winkels moeten zo snel mogelijk professionele beveiliging inzetten. Die oproep doet het CNV. De vakbond stelt op basis van ontvangen meldingen dat agressie richting winkelpersoneel de laatste dagen toeneemt.

Het CNV verwijst onder meer naar een incident in een supermarkt in Amsterdam. Daar werd dinsdagmiddag een medewerker neergestoken. Ook op andere plekken vertonen klanten intimiderend gedrag, aldus het CNV. "Heel Nederland doet nu kerstboodschappen. Nooit eerder was het zo druk in winkels. De onderhuidse spanning neemt toe", stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

05.45 - 'Tekort aan sneltesten brengt ziekenhuizen in de problemen'

Ziekenhuizen in het hele land kampen met een groot tekort aan sneltesten. De zorg komt daardoor in de problemen. Sneltesten zijn cruciaal om vast te stellen of reguliere patiënten het coronavirus hebben.

Door het tekort moeten veel patiënten onnodig lang in isolatie en moet het personeel al die verdachte patiënten in beschermende kleding behandelen, meldt de Volkskrant.

05.20 - Flinke toename aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus dat in het afgelopen etmaal in Duitsland is vastgesteld, is flink gestegen ten opzichte van dinsdag. Daarnaast is er sprake van opnieuw een recordaantal coronadoden in een etmaal. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde woensdagochtend 24.740 nieuwe besmettingen in de laatste 24 uur.

Dinsdag werden er door het RKI nog 19.528 nieuwe gevallen gemeld. Daarmee kwam een einde aan een drie dagen lange daling van de cijfers. In de afgelopen 24 uur overleden in de Bondsrepubliek nog eens 962 personen aan de gevolgen van COVID-19. Dat is een nieuw recordaantal.

Sinds vorige week woensdag is in Duitsland een harde lockdown van kracht.

00.15 - Afgelopen zomer een kwart meer vakanties in eigen land

Nederlanders zijn de afgelopen zomer ruim een kwart meer op vakantie in eigen land gegaan vergeleken met een jaar eerder. Ze gaven weliswaar minder uit per vakantie, maar omdat ze veel vaker voor een Nederlandse vakantiebestemming kozen, gaven ze hier samen net zo veel uit als in de zomer van 2019. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat is een meevaller voor de Nederlandse toerismesector, die het dit jaar zwaar heeft vanwege de uitbraak van het coronavirus. Veel buitenlandse gasten bleven weg.

