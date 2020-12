Stef (9) werd gepest om zijn hoge hakken, maar er is hoop: hij is gevraagd om hakken te ontwerpen

Wachten op privacy instellingen... Stef loopt heel graag op hoge hakken. Volgende Vorige vergroot 1/2 Stef houdt van hoge hakken en kijkt zijn ogen uit in het atelier van schoenenontwerpster Zeynep Dag.

Het verhaal van Stef (9) uit Best inspireerde dit jaar heel veel andere kinderen. Stef vertelde op televisie dat hij van glitterhakken houdt. Daarna werd hij gepest. Andere jonge jongens herkenden zich in zijn verhaal en zochten contact. Zoals Jay Enkelaar (9) die ook graag op hakken loopt en make-up draagt: “Ik vind het fijn dat ik een vriend heb die hetzelfde heeft.”

De Eindhovense schoenenontwerpster Zeynep Dag is specialist in hoge hakken. Ze ontwierp schoenen voor Rihanna en Beyoncé. In de video hierboven zie je hoe Stef zijn ogen uit kijkt in haar atelier. En hoe hij op haar verrassing reageert.

Het begon allemaal met een optreden bij Holland’s Got Talent. Daar vertelde Stef dat hij van glitterhakken houdt. Daarna begonnen de pesterijen en werd hij uitgescholden. Hij deed zijn verhaal bij Omroep Brabant. Bekende Nederlanders deelden het op social media en daarna kreeg Stef honderden reacties. Onder meer van scholen die vroegen of hij wil vertellen dat het oké is als jongens het leuk vinden om op hakken lopen.

Andere jongens zochten contact omdat ze ook op hakken willen lopen en make-up dragen. Enkele jongens vroegen hoe zijn ouders reageerden. Zij durven er thuis niet voor uit te komen omdat de ouders het niet accepteren. Ze wilden er graag met Stef over praten.

Stef (9) loopt graag op hoge hakken. vergroot

Ook de negenjarige Jay zocht contact met Stef. Het is de eerste keer dat ze elkaar nu in Eindhoven in het echt ontmoeten. “Stef heeft veel hakken. Ik ben een beetje jaloers”, zegt Jay lachend. Hij heeft een net pak met stropdas aangetrokken en hij draagt make-up.

“Ik vind het leuk om op hakken te lopen. Toen ik make-up droeg, kreeg ik op school minder vrienden. Andere kinderen zeiden: ‘Ben je homo of zo?’ Of: ‘Wat zie je er raar uit.' Of: ‘ Waarom draag je nagellak? Het ziet er helemaal niet goed uit.' Ik vind het niet leuk en een beetje dom.”

Stef werd een echte vriend. “Het was fijn om met iemand te kunnen appen. Ik heb van Stef geleerd dat je niet op pestreacties moet reageren. We hebben het over vele soorten make-up en hakken. Het is fijn dat we nu vrienden zijn.”

Jay werd gepest omdat hij make-up draagt. vergroot

De moeder van Jay zag haar zoon helemaal opbloeien. “Hij heeft nu iemand van zijn eigen leeftijd die dezelfde interesses heeft. Hij was altijd naar binnen gekeerd. Niemand mocht zien dat hij make-up en hakken droeg. Dat was voor binnenshuis. Stef heeft zo een stukje hoop en vriendschap gegeven. Met Stef was er meteen een klik,” zegt Marscha Enkelaar.

Ondertussen heeft die ene opmerking in Holland’s Got Talent nog veel meer teweeg gebracht. Stef heeft eerder dit jaar een liedje uitgebracht. En voor het komende jaar kan hij zijn eigen hoge hakken gaan ontwerpen want hij is benaderd door een hakkenmerk. Voor een samenwerking.

“Hij is al flink aan het schetsen en aan het kleuren”, zegt zijn moeder Anouska. Het liefst wil Stef ooit zijn eigen hakkenlijn hebben. “En die zijn dan ook voor jongens en voor mannen. Dat vindt hij vooral belangrijk.”

Stef (rechts) en Jay zijn dikke vrienden geworden. vergroot

