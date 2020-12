Zo gaan Bas en zijn vier collega-truckers kerstavond vieren als ze niet terug naar huis kunnen

Als de vijf vrachtwagenchauffeurs van Theunisse Expeditie in Berlicum niet vóór kerstavond uit Engeland kunnen vertrekken, hebben ze al bedacht hoe hun alternatieve kerstdiner er gaat uitzien. En dat kan gewoon op de plek in Londen waar ze sinds maandag staan, zo vertelt trucker Bas Timmermans.

Maar inmiddels is er onduidelijkheid rond de negatieve test die de mannen daar moeten kunnen laten zien, vertelt Bas. "We weten niet of we ons hier in Londen kunnen laten testen en of dat dan bij de tunnel weer moet", legt hij uit. En dan kunnen ook de enorme files in Engeland nog roet in het eten gooien.