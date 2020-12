Man richt nepwapen op twee jonge vrouwen in Tilburg

Een 54-jarige man heeft dinsdag twee jonge vrouwen in Tilburg de schrik van hun leven bezorgd toen hij vanuit het niks een zwart wapen op hen richtte. Het bleek om een nepwapen te gaan.

Via camerabeelden en buurtonderzoek kwam de politie uit bij de 54-jarige man. Hij is woensdagmiddag aangehouden. Het namaakwapen is in beslag genomen. De man zit vast.