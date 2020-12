Politie onderzoekt verdachte dood van oud-supermarkteigenaar in Halsteren

Archieffoto: politie vergroot

De politie doet onderzoek naar de verdachte omstandigheden rondom de dood van een man uit Halsteren. Volgens BN De Stem gaat het om de 65-jarige Chris Grinwis, de voormalige eigenaar van de Plus-supermarkt in Halsteren. De oud-ondernemer werd twee weken geleden dood gevonden in zijn huis aan de Dorpsstraat. Zijn dood werd een dag later bij de politie gemeld.

De voormalige supermarkteigenaar werd gevonden door een personeelslid van zijn oude winkel. Die staat tegenover zijn huis. Werknemers hadden alarm geslagen, omdat ze hem lange tijd bewegingloos op zijn bank hadden zien zitten, zo weet BN De Stem te melden.

Een arts ging in eerste instantie uit van een natuurlijke dood. Toch ontstonden er twijfels over de doodsoorzaak, waarna de politie een onderzoek instelde. Rechercheurs hebben toen het huis van Grinwis doorzocht. Dat gebeurde deze woensdag opnieuw, waarmee dat onderzoek is afgerond. De recherche gaat verder met haar naspeuringen.

Ook heeft het Nederlands Forensisch Instituut sectie op het lichaam van de man uitgevoerd. Hiervan zijn volgens de politie geen uitslagen bekend. Verder is bekeken of hij mogelijk is vergiftigd. Ook hierover is nog niets duidelijk.

