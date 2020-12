De laatste witte kerst was 10 jaar geleden en zo zag dat er toen uit

Sneeuwpret. (Foto: Ans van Ballegooy) vergroot

Een witte kerst, dat kunnen we dit jaar vergeten. Sowieso kwam het sinds 1901 maar acht keer voor dat er sneeuw lag tijdens de kerstdagen. De laatste keer is exact tien jaar geleden. In deze elf foto's blikken we terug naar die schitterende witte wereld in 2010.

Het brieschende paard. (Foto: René Aben, Rijkevoort) vergroot

Op de slee. vergroot

Winters Breda (Foto: Luuk Koenen) vergroot

Bomenpracht. (Ans van Ballegooy, Rosmalen) vergroot

Lady in red. (Foto: Karin Kamp) vergroot

IJzig stil. (Foto: Margreet van Vianen, Tilburg) vergroot

Hertjes. (Foto: Jan Bijvelt, Tilburg) vergroot

Frost. (Foto: Marc en Lies, Nederhemert) vergroot

Winterse wereld aan je poten (Foto: Hennie Hauser, Sprang-Capelle) vergroot

Morgenzon. (Foto: Gerard van Poppel, Zundert) vergroot

