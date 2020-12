Maker van Efteling-pornofilm zegt sorry en wil geld doneren aan Villa Pardoes

Een fragment uit de betreffende seksfilm (foto: Ben en Natasja/Pornhub). vergroot

De maker van de pornofilm die afgelopen zomer werd gemaakt in een vakantiehuisje van de Efteling, zegt tegen Hart van Nederland dat het niet de bedoeling was om de video groot in de publiciteit te brengen. Ben Kruijt zegt 'sorry' tegen het pretpark en wil de winst die de film tot nu toe heeft opgeleverd aan Villa Pardoes schenken.

De video was volgens Kruijt video voor privégebruik gemaakt, zegt hij tegen Hart van Nederland. Maar de film 'Ben en Natasja Bootcamp 1' werd woensdag opgemerkt door pretparkwebsite Looopings en kwam daarom groot in het nieuws. De Efteling was daar op zijn zachts gezegd niet blij mee.

Kruijt is fotograaf en maakt al 22 jaar erotische films. Maar hij zegt nu verrast te zijn door het opduiken van de seksvideo, die hij afgelopen zomer maakte. “Het is nooit de bedoeling geweest om het in omloop te brengen. En zeker niet dat het de Efteling zou schaden, dus bij dezen al meteen de excuses.”

Volgens Kruijt zijn hij en een stel vrienden voor hun lol naar de Efteling gegaan. Na afloop ging de vriendengroep naar een gehuurde vakantiehuisje. “Wij waren daar, door de omstandigheden raakt iedereen in een geile bui en is het gewoon gefilmd”, legt de fotograaf en filmmaker uit.

Het pretpark zei woensdag tegen Omroep Brabant dat het dit soort opnames absoluut niet vindt passen in de wereld van de Efteling. “Zeker niet omdat er hier veel gezinnen komen”, aldus een woordvoerder. "We willen niet met deze beelden geassocieerd worden." Het park zegt juridische stappen te overwegen, maar ‘nog niet meer te weten over de makers dan wat nu bij het filmpje vermeld staat’.

Kruijt hoopt dat het pretpark zijn excuses accepteert. De film zou inmiddels van pornoplatform PornHub verwijderd zijn.

