Roger Schmidt over beladen 'coronamaanden' bij PSV: 'Ik was zelf niet bang om het virus te krijgen'

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: Orange Pictures). vergroot

Het was voor PSV en de nieuwe trainer Roger Schmidt een turbulent eerste half jaar. De pandemie zorgde al voor de nodige onzekerheid, maar toen ook verschillende spelers van PSV in korte tijd besmet raakten met het coronavirus, was het alle hens aan dek voor Schmidt en zijn staf. De oefenmeester blikt terug op die bewogen maanden.

Job Willemse Geschreven door

Zo'n vijf spelers van de huidige selectie zijn niet besmet geweest met het coronavirus. Trainer Schmidt moest improviseren en toch blijven presteren, ondanks dat er voor een tijd lang telkens een handvol (basis)spelers ontbraken. “Het was een veeleisend eerste half jaar”, aldus Schmidt. “Ik heb geprobeerd om het dag voor dag te bekijken. En elke dag moest je weer nieuwe beslissingen nemen. Hopelijk hebben we het ergste gehad en kunnen we positief vooruit gaan kijken.”

Wat was het moeilijkste in die tijd?

“Ik vind het sowieso geen pretje om twee keer week zo’n coronatest te moeten doen, maar het is nodig. Verder denk ik dat het voor iedereen toch wel moeilijk was om gefocust te blijven. Elke keer weer. Op wedstrijden die elkaar in rap tempo opvolgen en telkens op de trainingen. Dat moet je niet onderschatten.”

Was je zelf niet bang om corona te krijgen in de periode dat nagenoeg niemand gespaard bleef bij het eerste van PSV?

“Nee, eigenlijk niet. Ik heb in maart corona gehad, net als mijn vrouw. En ik geloof er niet in dat je het in korte tijd twee keer kunt krijgen. Maar ik was in die tijd meer bezorgd over mijn spelers en hun gezondheid. Gelukkig is iedereen nu weer beter.”

En je familie? Waren zij niet bang voor jouw gezondheid?

“Nee, niet echt. We denken wel veel aan mijn ouders, want die zitten in de kwetsbare leeftijdsgroepen. Doordat mijn vrouw en ik het virus al hebben gehad en ik twee keer per week getest wordt, hebben we ook een tijd lang mijn moeder in huis genomen om haar te beschermen. Dat kun je dan wel weer zien als een voordeel.”

Je hebt maar heel even kunnen ruiken aan een Philips Stadion met (wat) publiek. Hoe nieuwsgierig ben je?

“Heel erg. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn en ik hoop dat het ook zo snel mogelijk weer kan. Als team willen we gefocust blijven om, wanneer de fans weer naar het stadion mogen komen, er klaar voor te zijn om te laten zien wat we in huis hebben. Ik ben echt nieuwsgierig hoe het is om in een vol Philips Stadion een wedstrijd te spelen.”

Roger Schmidt heeft nog niet de kans gehad om Eindhoven te ontdekken, al heeft hij al wel bij een paar leuke restaurants gegeten in de omgeving. "Ik hoop dat ze snel weer open gaan."

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.