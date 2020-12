Sjaak en Dave rennen 98 kilometer om geld op te halen voor restaurant: 'Briljant, ludiek en idioot'

Sjaak en Dave om vier uur 's ochtends. vergroot

Sjaak en Dave rennen donderdag maar liefst 98,2 kilometer van Zoetermeer naar Vught. Dat doen ze om geld op te halen voor het restaurant van Randy Bouwer, de zwager van Sjaak. Donderdagochtend om vier uur zijn de twee mannen vertrokken en ze hopen voor het donker aan te komen. "Het is een briljante, ludieke en ook idiote missie", zegt Randy. "Maar echt hartverwarmend."

Randy begon vorig jaar november samen met Lars Albers een nieuw restaurant in Vught, genaamd Vigor. Maar de coronacrisis zorgde al snel voor de nodige problemen. Omdat ze vorig jaar geen omzet hebben gedraaid, krijgen Randy en Lars namelijk geen overheidssteun tijdens de lockdown. Broers Tom en Sjaak van Vliet zagen de stress die dit opleverde bij hun zwager Randy en wilden graag iets doen om te helpen.

Al snel kwam Sjaak met het idee van een sponsorloop: vanaf restaurant Hofstede Meerzigt in Zoetermeer naar restaurant Vigor in Vught. "Ik dacht eerst dat hij gewoon een rondje door Zoetermeer wilde rennen waar hij woont. Maar toen zei hij dat hij van Zoetermeer naar Vught wilde rennen. Ja, dat is zo ontroerend. Ik ben zo dankbaar voor deze bijdrage", zegt Randy.

Om vier uur 's ochtends begonnen Sjaak en Dave aan de lange tocht:

Rond een uur of tien 's ochtends hebben Sjaak en Dave er al veertig kilometer opzitten. "Sjaak heeft wel marathons gerend, maar zo'n lange afstand als vandaag is voor hem de eerste keer", vertelt broer Tom, die erachteraan rijdt om ze af en toe aan te moedigen. Zelf rent hij niet mee vanwege een slechte knie.

"Dat er dan zo'n sponsorloop voor je wordt gedaan is overweldigend."

"Om de tien à vijftien kilometer stoppen ze even om wat te eten en drinken. Tot nu toe gaat het prima. Vanochtend waren ze superenergiek en na de stop van net renden ze relatief makkelijk weer weg, gezien het feit dat ze er al een marathon op hebben zitten", vertelt Tom. Alleen het weer zit niet echt mee. "Af en toe hadden ze het wel even zwaar. Het regent hard en er is ook een harde wind. Maar het gaat nog goed met ze."

Randy laat meermaals te weten blij te zijn met deze actie. "We doen met deze feestdagen natuurlijk van alles met eet-boxen en afhaal. Maar dat is maar een schim van wat je normaal zou verdienen als je restaurant open zou zijn. Maar Vigor betekent kracht en we strijden gewoon voort. Dat er dan zo'n sponsorloop voor je wordt gedaan is overweldigend. Het is ook zo mooi om te zien hoe iedereen erop reageert."

"Ik ben er helemaal stil van."

Hoeveel geld er donderdagochtend al is opgehaald, wil Randy liever niet zeggen. "Het gaat niet om het bedrag, maar om de actie. Maar ik kan wel zeggen dat Sjaak hoopte misschien zo'n duizend euro op te halen, en dat het wel echt meer is dan dat. Dat is heel tof. Ik ben er helemaal stil van", vertelt Randy.

Op verschillende plekken van de route staan soms mensen om Dave en Sjaak aan te moedigen. Bij de finish staan rond vijf uur 's avonds ook mensen klaar om ze op te wachten. Zo ook Randy. "Ze zullen wel honger hebben, dus ik zorg dat er een lekkere maaltijd klaarstaat."

De precieze route die Sjaak en Dave rennen is hier te zien.

