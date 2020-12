Derde Brabantse vaccinatieplek is Eindhovens sportcentrum

Het Indoor Sportcentrum Eindhoven (foto: Google Maps). vergroot

De GGD in Zuidoost-Brabant start op 18 januari met vaccineren in het Indoor Sportcentrum Eindhoven. Als eerste komt het zorgpersoneel aan bod in het sportcentrum aan de Theo Koomenlaan.

“Zorgmedewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO-ondersteuning ontvangen vanaf 4 januari een uitnodiging voor het krijgen van een vaccinatie via hun werkgever”, meldt de GGD.

De locatie is gekozen in overleg met de gemeente en de Veiligheidsregio. Volgens de GGD is de locatie goed bereikbaar en is het in het sportcentrum relatief eenvoudig om in vaccinaties op te schalen als dat nodig is.

Ook in Veghel en Breda

Een voormalig distributiecentrum van de Jumbo in Veghel wordt vanaf 11 januari de priklocatie voor de eerste vaccinatieronde in Brabant in de strijd tegen het coronavirus. In het oude Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk in Breda wordt vanaf 18 januari gevaccineerd.

In totaal zijn er drie plekken in Brabant waar gevaccineerd gaat worden.

