De oudejaarsconference van Mark van de Veerdonk in nog geen 3 minuten

Mark van de Veerdonk kijkt terug op 2020. vergroot

Hoe vat je het jaar 2020 in één zin samen? “Komt er eindelijk iets uit China dat langer dan tien maanden meegaat, is het weer niet goed.” Cabaretier Mark van de Veerdonk kijkt speciaal voor Omroep Brabant terug op 2020 in zijn oudejaarsconference.

Zo kijkt Mark van de Veerdonk in 178 seconden terug op 2020:

