Brabant viert kerstmis wel degelijk samen, Graat & De Laat brengt ons bij elkaar

Het zijn vreemde kerstdagen dit jaar. We mogen eigenlijk niet bij elkaar komen terwijl het juist een periode is die je samen met je geliefden doorbrengt. Om toch de broodnodige gezelligheid te brengen, zijn Graat & De Laat er op beide kerstdagen om Brabant samen te brengen. Je kunt ze volgen op zowel radio als tv bij Omroep Brabant.

Coronakerst in beeld

"We zijn natuurlijk een radioprogramma maar voor deze keer hebben we het qua beeld wat opgetuigd", vertelt Jordy. "Er staat een groot scherm in de studio waar alle foto's op binnen komen. We zijn heel benieuwd hoe de coronakerst er uitziet."