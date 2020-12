Nachtmis dit jaar in een lege Sint-Jan, maar toch door iedereen te zien

Bisschop De Korte maakt zich op voor de nachtmis in een lege Sint-Jan. vergroot

Bisschop Gerard de Korte maakt zich op voor een bijzondere kerstavond in 'zijn' Sint-Janskathedraal in Den Bosch. De kerkbanken blijven tijdens de nachtmis donderdagavond en op eerste kerstdag helemaal leeg. Maar toch kunnen heel veel mensen naar zijn boodschap luisteren.

Vanwege de coronamaatregelen wordt de klassieke dienst dit jaar online gehouden en is deze via een livestream (ook bij Omroep Brabant) te volgen. De nachtmis in de Sint-Jan staat bekend als een van de mooiste kerstdiensten in Brabant. Tijdens de huidige lockdown mogen kerken volgens de regels open, maar enkel voor beperkt publiek. Veel kerken houden daarom online diensten.

"De livestream is heel professioneel hier in de kathedraal. Wat dat betreft hoop ik dat er honderden, misschien wel duizenden mensen de nachtmis in de Sint-Jan zullen volgen", aldus bisschop De Korte.

Kerstverhaal en actualiteit

De bisschop heeft bijzondere plannen voor de unieke mis: "Ik probeer het kerstverhaal uit te leggen en dat tegelijkertijd te verbinden met de actualiteit. Dat probeer ik op een laagdrempelige manier te doen omdat veel mensen zullen luisteren die niet zoveel naar de kerk gaan. Ik benadruk vanavond het woord solidariteit. Die goddelijke solidariteit moeten wij tonen door er juist nu voor elkaar te zijn."

De bisschop kijkt vol moed uit naar volgend jaar: "De vooruitzichten zijn gunstig vanwege de ontwikkeling van de vaccins. In die zin mogen we hopen dat het leven meer vrij en spontaner wordt in de loop van 2021."

De avondmis is vanavond vanaf tien uur te volgen via internet. Ook via de site en app van Omroep Brabant kan je naar de avondmis kijken.

