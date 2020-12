Man beledigt en bespuugt agenten en krijgt winkelverbod van een jaar

Man misdroeg zich (foto: archief). vergroot

Een dronken man heeft woensdagavond de boel op stelten gezet in een supermarkt in zijn woonplaats Tilburg. Volgens de politie gedroeg hij zich erg recalcitrant en beledigde hij personeel van de winkel aan het Professor de Moorplein én agenten. Nadat de 27-jarige raddraaier was aangehouden, spuugde hij naar één van de agenten.

Hij en zijn vriend werden door het personeel aangesproken, omdat zij in de zaak geen mondkapje droegen. De man die tekeerging, kon zich ook niet legitimeren en werd daarop aangehouden.

Klap met de vlakke hand

Op weg naar een busje dat hem naar het bureau zou brengen, draaide hij zich om en spuugde hij in de richting van een agent. Toen hij dat nog een keer dreigde te doen, kreeg hij van de politiemedewerker een klap met de vlakke hand in het gezicht. Ook werd hem een spuugmasker aangebracht.

De man betuigde vrijdagmorgen tijdens het verhoor zijn spijt over zijn gedrag. Het kwam volgens hem door een combinatie van alcohol en enkele dagen niet slapen. Desondanks heeft hij een winkelverbod van een jaar gekregen voor de supermarkt waar hij zich misdroeg. Mogelijk moet hij zich ook nog voor de politierechter verantwoorden.

