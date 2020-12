Ad die overleden vrouw met fiets naar crematorium bracht is indrukwekkendste moment van 2020

Fietsen liep als rode draad door het leven van Ad Verhoeven en zijn vrouw Diny uit Mariahout. Nadat ze in mei stierf, bracht Ad zijn overleden vrouw met de fiets naar het crematorium. Het nieuws maakte diepe indruk op de bezoekers van Omroep Brabant en eindigde als eerste in de verkiezing ‘Nieuwsmoment van 2020’.

Voor Ad is de winst emotioneel. "Het is een dubbel gevoel. Dit had ze zelf moeten meemaken. Dat kan helaas niet, maar we hebben wel samen iets gewonnen.”