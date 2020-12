Mogelijk menselijke resten gevonden tussen puin van uitgebrande spottershut in Luyksgestel

Wachten op privacy instellingen... In de hut was een explosie (foto: SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Spottershut geëxplodeerd in de bossen van Luyksgestel, mogelijk link met vermiste man

Tussen het puin van de geëxplodeerde spottershut in de bossen bij Luyksgestel zijn mogelijk menselijke resten gevonden, meldt de politie. Eerder was al bekend dat er een natuurliefhebber vermist wordt, die voor het laatst is gezien rondom de hut.

Rebecca Seunis Geschreven door

De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste man gaat. De politie onderzoekt eerst of het zeker om menselijke resten gaat en daarna de identiteit van de persoon. De man is sinds woensdagnacht vermist.

Explosie

In de bossen bij Luyksgestel explodeerde woensdagnacht een spottershut. De explosie zou iets te maken hebben met de vermissing. Bij de explosie en brand is ook asbest vrijgekomen. Het gebied rondom de hut werd daarom afgezet.

De politie stopte het onderzoek donderdagavond omdat het donker is en bewaakt de plek de hele nacht. Vrijdag gaat het onderzoek verder.

