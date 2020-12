Onstuimig kerstweer op komst in Brabant

Archieffoto: Ab Donker vergroot

Voor wie er op derde kerstdag even lekker tussenuit wil, hebben we slecht nieuws. De storm die over de Nederlandse kust trekt, komt ook naar Brabant en hij zorgt voor vies weer.

Tweede kerstdag trekt een storm over de Nederlandse kustprovincies, maar daar zal Brabant geen last van hebben. "De wind en bewolking neemt wel toe en aan het einde van de middag zal het waterkoud aanvoelen", dat zegt Wilfred Janssen van Weerplaza. "Maar 's nachts staat er pas echt veel wind. Op veel plaatsen wordt het windkracht 6 en dat is fors voor het binnenland."

Geen storm, wel stevige wind

Er trekken vanaf zaterdagnacht veel buien over onze provincie. De wind komt uit het zuiden en er kunnen windstoten ontstaan van 75 tot 90 kilometer per uur. Zondag overdag kan het nog wat harder gaan regenen. Dan kunnen we spreken van een onstuimige dag.

Het wordt ongeveer vijf graden en 's nachts daalt de temperatuur tot het vriespunt. Zondag later op de dag wordt het weer wat rustiger. Het wordt droog en ook de wind neemt dan af.

Kerstverlichting vast

Zorg er dus voor dat de kerstverlichting buiten stevig vast zit, dan hoef je die maandag niet uit de tuin van de buren te vissen. En blijf vooral lekker binnen bij de verwarming en de kerstboom dit lange weekend.

