Bas en zijn collega-truckers vieren Kerstmis thuis, maar maandag wacht een volgend avontuur

Ze hebben de hele avond en de halve nacht doorgereden, maar Bas Timmermans en zijn vier collega's van Theunisse Expeditie in Berlicum zijn donderdagnacht thuisgekomen, nadat ze vast hadden gezeten in Engeland.

De vijf mochten door de strengere coronaregels opeens Frankrijk niet meer in. Daarom stonden ze met hun trucks vast in Engeland. Ze moesten op zoek naar een snelle coronatest en nadat ze allemaal een negatieve uitslag kregen, mochten ze door. Maar waar naartoe? De snelwegen waren inmiddels gesloten en overal stonden files met vrachtwagens.

Met een busje door de tunnel

De mannen lieten zich niet uit het veld slaan en regelden een busje. Daarmee kwamen ze via binnendoorweggetjes bij de Kanaaltunnel. En bijna acht uur later kwamen ze via Frankrijk en België aan in Berlicum. Toen was het half drie 's nachts, maar ze waren wel mooi thuis, waar op hen werd gewacht.