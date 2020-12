Bas en zijn collega-truckers zijn vertrokken vanuit Engeland en vieren kerst thuis

Bas en zijn collega-truckers maken er het beste van. vergroot

Even op en neer naar Engeland, dachten ze. Maar uiteindelijk stonden vijf vrachtwagenchauffeurs van Theunisse Expeditie uit Berlicum dagen vast in Engeland. Kerstavond in Nederland moeten ze missen, maar ze zijn nu eindelijk onderweg in een gehuurd busje.

Malini Witlox Geschreven door

"We proberen bij de tunnel te komen met ons busje", vertelt chauffeur Bas Timmermans donderdagavond rond halfnegen." Alle snelwegen zijn afgesloten, maar we kennen de omgeving goed, dus dat gaat wel lukken."

De sfeer is prima bij de chauffeurs, die weer naar huis mogen nadat de Fransen de grens met Engeland sloten vanwege de nieuwe, besmettelijke variant van het coronavirus.

De Kanaaltunnel is sinds woensdag weer open, maar alleen mensen met een negatieve test mogen Frankrijk in. Daarom zijn Bas en zijn collega's donderdagavond nog getest. "Zoals verwacht waren we alle vijf negatief. Dus we zijn meteen gaan rijden."

Trucks in de rij

Hun vrachtwagens laten ze op het terrein van een klant staan, waar ze de hele week bivakkeerden. Er staan namelijk nog duizenden trucks in de rij en dan zouden ze nooit op tijd thuis zijn voor de feestdagen.

"De vrachtwagens halen we volgende week wel op als het rustiger is. Eerst naar huis naar onze familie. We zijn blij dat we eindelijk onderweg zijn."

Frans (links) hoopt met zijn collega's op tijd thuis te zijn voor kerst. (foto: Bas Timmermans) vergroot

