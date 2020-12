Huis met luchtbuks beschoten in Goirle

Een huis in Goirle is vrijdagavond, de avond van eerste kerstdag, beschoten met een luchtbuks. Daarbij raakte de woning beschadigd. De politie heeft een 23-jarige Goirlenaar aangehouden.

De bewoner belde rond halftwaalf de politie over het schietincident. Agenten zagen niet veel later op de Isaäc Da Costadreef iemand lopen die aan het signalement van de schutter voldeed.

Verstopt De man dook weg voor de politie, maar kwam toch weer tevoorschijn. De verdachte werd vervolgens gecontroleerd. Agenten vonden op zijn verstopplek een luchtbuks. Het wapen is in beslag genomen.

De verdachte is meegenomen naar het politiebureau in de cel gezet. Volgens de politie zijn de verdachten en het slachtoffer bekenden van elkaar. Waarom het huis doelwit was, is niet bekend.